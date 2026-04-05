LA Galaxy Las figuras de LA Galaxy que encienden las alarmas del Toluca Estos son los futbolistas del equipo de la MLS por los que debería preocuparse el Toluca.

Video Los cracks de LA Galaxy que podrían hacerle daño al Toluca

Los Angeles Galaxy tiene figuras internacionales dentro de su plantilla que buscarán poner en aprietos al Toluca en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Antes las lesiones del español Riqui Puig y del ghanés Joseph Paintsil, el alemán Marco Reus y los brasileños Gabriel Pec y Joao Klauss son los jugadores del Galaxy por los que los Diablos Rojos del ‘ Turco’ Mohamed deberían preocuparse.

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Marco Reus es el motor del conjunto angelino, todas las jugadas de peligro pasan por los pies por el internacional alemán que suma dos goles y dos asistencias en seis partidos de MLS.

Gabriel Pec juega por la banda derecha, aunque también lo puede hacer por la banda izquierda. El brasileño de 25 años es un constante peligro para los rivales gracias a su velocidad, desborde en el uno contra uno y capacidad goleadora.

Pec tiene un idilio con la Concacaf Champions Cup, pues esta temporada registra cinco goles en cuatro partidos. En la MLS suma dos asistencias en cinco apariciones.

Joao Klauss es el centro delantero del Galaxy. Con experiencia en Europa en clubes como el Hoffenheim y Standard Lieja, el delantero de 29 años es uno de los goleadores de la temporada 2026 de la MLS con cinco goles en seis partidos. Mientras que en la Concacaf Champions Cup registra un gol y dos asistencias en cuatro duelos.

Estos son los hombres de los que deberá estar alerta el Toluca en busca de superar la serie y clasificarse a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

La ida de cuartos de Final se jugará este miércoles 8 de abril en el Estadio Nemesio Diez, mientras que la vuelta se diputará el miércoles 15 de abril en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.