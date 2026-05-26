Toluca Cardozo considera que Toluca debió llegar con ritmo a Final de la Concacaf Champions Cup El sábado, Toluca va por su tercer título en Concacaf ante Tigres.

Video El ritmo es vital para que los equipos hagan una buena final

José Saturnino Cardozo, ídolo y leyenda del Toluca, habló de los días de descanso que el plantel de Antonio Mohamed y Tigres, su rival, tuvieron antes de enfrentarse en la gran Final de la Concacaf Champions Cup.

El 'Diablo mayor' habló para Línea de 4 de TUDN y se mostró molesto por la falta de ritmo que pueda llegar a tener Toluca, pues para la fecha de la final habrán pasado más de tres semanas desde el último juego.

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"El Toluca me pareció que tenía plantel para competir en los dos tornes, al final se decidió por la Concacaf y esperemos lo pueda lograr, tiene buen plantel, cuentan con el 'Turco'.

"Estoy convencido que el Toluca va a salir campeón el sábado, de local ha remontado partidos muy importantes, lo que significa jugar ahí no es nada fácil, va a ser un gran partido y Toluca va a lograr un título importante".

CARDOZO NO CONCUERDA CON EL PARÓN ANTES DE LA FINAL

"Para mí, el ritmo es fundamental, jugar semana a semana, los jugadores están preparados, no comparto que hay que dar tiempo al jugador para que se recupere.

"Cuando yo jugaba lo único que quería era estar en el campo de juego, de repente tengo que jugar una Final, pero Toluca es competitivo, Toluca juega bien, tiene gol, tiene equilibrio, solidez defensiva, siempre prefiero competir".

Los Diablos Rojos van por su quinta Final en Concacaf y su tercer título el próximo sábado 30 de mayo ante Tigres en la cancha del Estadio Nemesio Diez.