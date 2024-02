"Claro que nuestro equipo siempre quiere ser lo más condundente que pueda, el resultado que queríamos no fue bueno, esto generó una ansiedad más grande, pero me preocupa si no estuviéramos generando, siempre estamos cerca de hacer dos goles por partido, la defensiva sigue para mí firme, muy consistente, con margen de crecimiento, siento que vamos por un buen camino, con jugadores con un margen de crecimiento importante, en 15 o 20 días vamos a estar en un nivel similar con el que jugamos en Liguilla".

"No elegimos rivales, estamos listos para lo que venga, respeto máximo por todos, Chivas no es diferente, están atravesando un buen momento, va a ser durísimo, pero nuestra filosofía es el próximo partido, ahora pensamos en Pachuca que también es un partido muy importante".

"Sobre el arbitraje intento no hablar, me posiciono cuando siento que el América es perjudicado, en la prensa existen personas que dicen que favorecen, para mí no era roja de Seba, la contundencia y la calidad que tienen los delanteros es para destacar la máxima confianza, me gusta el trabajo que están haciendo, este espíritu de compromiso, sin pensar en sí mismos, es el camino de un equipo que quiere lograr cosas grandes".