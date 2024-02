En rueda de prensa, el entrenador argentino espera un partido complicado pese a tener la ventaja en el global de 3-1 y puntualizó que no jugarán con el marcador en mente, ya que nada garantiza su clasificación.

"Creo que lo dije después del partido anterior: acá no está nada cerrado. Mañana tenemos un partido muy difícil, donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de ampliarla, de mantenerla y tratar de buscar la clasificación. El error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está, es un error muy grave. De nuestra parte no está ese pensamiento. El convencimiento y la forma de entrenar, de jugar el partido va a ser la misma ante todas”

"Porque confío en ellos y porque creo que tienen condiciones para poder jugar en el primer equipo. Con respecto al equipo, todavía no tengo nada decidido, hasta que no se le diga a los jugadores. Eso se lo voy a decir mañana, más cerca del partido, pero todavía no tengo definido quién va a jugar y quién no”.