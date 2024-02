Luego de que las Chivas derrotaran a Forge y avanzaran a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup , el entrenador Fernando Gago dejó en claro que no piensa en un posible choque con América, pues su enfoque está en el compromiso de Liga MX.

"El primer partido lo tenemos el día viernes (ante Mazatlán), tenemos que recuperarnos, después pensar en el martes, es lo más importante el partido del viernes, es lo que acabamos de decir, no pienso más adelante, nosotros logramos hoy la clasificación, mañana se juega la otra definición, no sabemos hasta que no haya terminado el partido y, a partir de eso, veremos cómo continuamos e ir trabajando partido a partido.