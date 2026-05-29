Toluca Federico Pereira habla de su lesión de cara a la Final de Concacaf Champions Cup 2026 El defensor uruguayo habló también de su ausencia con su selección para jugar el Mundial.

Video Federico Pereira habla de su lesión rumbo a la Final de Concacaf Champions Cup

A un día de la Final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres, Federico Pereira habló del estado de su lesión y si estará listo para sumar minutos en el Estadio Nemesio Diez.

En entrevista para Línea de 4 en el marco del día de medios previo a la Final del torneo de Concacaf, Pereira habló de los 21 días de descanso entre su último partido y la Final en casa.

PUBLICIDAD

"Ya entrenando con el equipo con normalidad, fue una lesión complicada que me llevó un poco más de tiempo del que esperaba, pero me siento bien, varias bajas que hemos tenido ya las hemos podido recuperar y el equipo llega mejor físicamente", detalló.

PEREIRA HABLA DE SU AUSENCIA EN LA CONVOCATORIA DE URUGUAY PARA EL MUNDIAL

El defensa del Toluca expresó su sentir sobre no haber figurado en la lista preeliminar de Uruguay para disputar la Copa del Mundo este verano y de paso puso de candidato a un mexicano.

"Nunca tuve ningún contacto, ni supe si en algún iba a estar, nunca hubo contacto, eso es ya tema de gustos, decisiones del entrenador que claramente se respetan, hay jugadores de muy buen nivel en la selección uruguayo, sé que es complicado, trabajo día a día para poder estar, pero es complicado.