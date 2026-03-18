América DT de Philadelphia Unión compara al América con el Bayern Múnich El estratega considera que deben ser inteligentes para derrotar y eliminar a las Águilas.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Lo dice un rival: comparan al América con el Bayern Múnich

El estratega del Philadelphia Union, Bradley Carnell, destacó lo que representa el América en Concacaf y en el futbol mexicano e incluso comparó a las Águilas con el Bayern Munich.

Durante la conferencia de prensa previo al juego de vuelta de Octavos por la Concacaf Champions Cup, el técnico señaló que no les pesará la altura de la Ciudad de México.

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“ Sí, claro, es el Bayer Múnich de Alemania, creo que el juego de la semana pasada lo demostró, pero en el segundo tiempo tuvimos nuestras chances, la verdad es que estamos emocionados y con muchas ganas”

“Creo que la altitud no influye, yo estuve antes en lugares así, debemos de adaptarnos, nos relajamos en la mañana, hicimos el viaje a Atlanta, creo que debemos de centrarnos en lo que pasa en el campo y sentirnos tranquilos de hacer un partido inteligente”, indicó Bradley Carnell.

Por su parte, Bruno Damiani señaló que deben ser inteligentes y le lanzó la presión al América.

“La historia no me pesa, no estuve presente en ese partido, perdimos 1-0 siendo locales, el primer tiempo nos faltó actitud, encontramos encontrarla con presión alta, le pusimos el ojo al arco del América, querían sacar su partido, debemos ser un equipo inteligente, no le podemos dejar espacios abiertos, después, hacer largo el partido, están en casa, con la presión de su gente, ser inteligentes y sacar el resultado”, señaló el jugador.