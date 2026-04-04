América Concacaf Champions Cup: Las estrellas de Nashville que pueden complicarle la vida al América El conjunto dirigido por André Jardine debería tomar nota de estos jugadores para el duelo de Cuartos de Final en Concacaf.

Video Nashville vs. América en la Concacaf Champions Cup: jugadores a seguir

América tiene en puerta un difícil duelo de Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup ante el Nashville en lo que es ya una instancia muy seria para el conjunto dirigido por André Jardine que intentará consagrarse campeón del área.

El partido de ida en territorio estadounidense representa más que un fuerte reto para los azulcrema quienes enfrentarán a un conjunto que dejó en el camino nada más y nada menos que al Inter Miami de Lionel Messi en la anterior ronda de los Octavos de Final.

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El Nashville es uno de los mejores equipos de la MLS, de hecho, es el líder de la Conferencia Este y es en gran parte a un plantel robusto que cuenta con figuras a destacar y de las cuales, el América debería tener especial cuidado.

LAS FIGURAS DE NASHVILLE QUE AMÉRICA DEBE CUIDAR PARA LA CONCACAF CHAMPIONS CUP



El plantel del conjunto de la MLS está integrado en gran parte por jugadores extranjeros, de un recorrido importante y un talento considerable.