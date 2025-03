El Chivas vs. América de la Concacaf Champions Cup 2025 tuvo su polémica por un penal no marcado por mano de Luis Romo en el área.

Los jugadores de América de forma inmediata se fueron en contra del árbitro Drew Fischer , de Canadá, para reclamarle la acción que no señaló como penal a favor de las Águilas.

Fernando Guerrero , exárbitro y analista de TUDN , manifestó lo siguiente sobre la jugada en el Estadio Akron y dio la validez al silbante norteamericano de no señalar la pena máxima.

"Sí hay una mano cuando hace el braceo de Romo, el árbitro me parece que no la ve. ¿Sabes qué es lo que pasa? No es para marcarla porque lo sujeta el jugador de América y con ese movimiento golpea el balón y es un movimiento normal".