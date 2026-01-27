    CONCACAF

    Caliente.mx, patrocinador oficial de Concacaf Champions Cup

    La casa de apuestas también patrocinará la Concacaf Women Champions Cup.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Estos son los títulos que disputarán los equipos mexicanos en la Liga MX!

    Con un acuerdo multianual, Caliente.mx será nuevo patrocinador oficial tanto de la Concacaf Champions Cup como de la Concacaf Women Champions Cup.

    Así lo anunciaron en conferencia de prensa Fernanda Sainz, jefa comercial de Caliente.mx y Heidi Pellerano, directora comercial de Concacaf.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    Sorteo Concacaf Champions Cup: Messi vs. América podrían enfrentarse en Cuartos de Final
    1 mins

    Sorteo Concacaf Champions Cup: Messi vs. América podrían enfrentarse en Cuartos de Final

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver la Final Cruz Azul vs. Vancouver Whitecaps de Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Horario y dónde ver la Final Cruz Azul vs. Vancouver Whitecaps de Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Cruz Azul vs Vancouver | El precio de los boletos para la Final de la Champions Cup
    1 mins

    Cruz Azul vs Vancouver | El precio de los boletos para la Final de la Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    ¿Cuándo es la Final Cruz Azul vs. Vancouver Whitecaps de la Concacaf Champions Cup?
    2 mins

    ¿Cuándo es la Final Cruz Azul vs. Vancouver Whitecaps de la Concacaf Champions Cup?

    Concacaf Champions Cup
    El enorme mensajito de Nahuel a Mier tras perder las semis
    1 mins

    El enorme mensajito de Nahuel a Mier tras perder las semis

    Concacaf Champions Cup
    Captan a Guido Pizarro agrediendo a trabajador tras eliminación de Concacaf
    1 mins

    Captan a Guido Pizarro agrediendo a trabajador tras eliminación de Concacaf

    Concacaf Champions Cup
    Gonzalo Piovi es baja para el Cruz Azul vs. Tigres por tema muscular
    1 mins

    Gonzalo Piovi es baja para el Cruz Azul vs. Tigres por tema muscular

    Concacaf Champions Cup
    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Tigres de Semifinales de la Concacaf Champions Cup
    1 mins

    Horario y dónde ver el Cruz Azul vs. Tigres de Semifinales de la Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Guido Pizarro recupera a tres jugadores tras lesión para el Tigres vs. Cruz Azul
    1 mins

    Guido Pizarro recupera a tres jugadores tras lesión para el Tigres vs. Cruz Azul

    Concacaf Champions Cup
    Equipos clasificados a la Concacaf Champions Cup 2026
    2 mins

    Equipos clasificados a la Concacaf Champions Cup 2026

    Concacaf Champions Cup

    “Un gran paso para consolidarnos como marca líder… seguir sumando logros, pasar al marco regional y no solo nacional", aseguró Sainz.

    Según se explicó, la afición estará más cerca de ambos torneos porque se generarán dinámicas para para tener acceso a mercancía oficial de los euipos, así como a experiencias dentro y fuera de los estadios, al igual que a boletos para los partidos.

    Uno de los objetivos principales, explicaron, será fortalecer e impulsar la categoría femenil con la Concacaf Women Champions Cup como 'el estandarte principal'.

    Así como el crecimiento de las dos partes y el acercamiento los competencias a la afición.

    Video Última hora: ¿Messi vs América? Así quedó el sorteo de Concacaf Champions Cup
    Relacionados:
    CONCACAF

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX