Caliente.mx, patrocinador oficial de Concacaf Champions Cup La casa de apuestas también patrocinará la Concacaf Women Champions Cup.

Con un acuerdo multianual, Caliente.mx será nuevo patrocinador oficial tanto de la Concacaf Champions Cup como de la Concacaf Women Champions Cup.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa Fernanda Sainz, jefa comercial de Caliente.mx y Heidi Pellerano, directora comercial de Concacaf.

“Un gran paso para consolidarnos como marca líder… seguir sumando logros, pasar al marco regional y no solo nacional", aseguró Sainz.

Según se explicó, la afición estará más cerca de ambos torneos porque se generarán dinámicas para para tener acceso a mercancía oficial de los euipos, así como a experiencias dentro y fuera de los estadios, al igual que a boletos para los partidos.

Uno de los objetivos principales, explicaron, será fortalecer e impulsar la categoría femenil con la Concacaf Women Champions Cup como 'el estandarte principal'.

Así como el crecimiento de las dos partes y el acercamiento los competencias a la afición.