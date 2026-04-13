América Jardine sobre el juego vs. Nashville: “Será el partido más importante del América" El estratega asegura que en el estadio Banorte, con el apoyo de la afición, las Águilas lograrán el pase a semifinales.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Jardine lanza contundente mensaje sobre el juego vs. Nashville

André Jardine aseguró que América se juega el partido más importante del semestre ante Nashville y señaló que su equipo está preparado para estos momentos decisivos.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño aseguró que tienen confianza que en el estadio Banorte, con su gente, se meterán entre los mejores cuatro de Concacaf.

PUBLICIDAD

“Es curioso porque queremos dar una importancia a todos los partidos que jugamos, cada partido tiene su importancia, pero cuando miras el semestre es indiscutible que mañana vamos a jugar el mas importante hasta ahora, estamos preparados para estos momentos decisivos como este con un nivel de confianza importante y con certeza de que mañana veremos a un América competitivo”

“Aún quedan 90 minutos decisivos en nuestra cancha que nos da un sentimiento de contar con nuestra gente y hacernos más fuertes… el sentimiento de jugar en el estadio Banorte con nuestra gente nos da confianza de saber que vamos a hacer fuertes como América históricamente es en su estadio”, aseguró André Jardine.

América recibirá al estadio Banorte a Nashville en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, el juego de ida terminó empatado sin goles porque lo que las Águilas tendrán que hacer un partido casi perfecto.

ANDRÉ JARDINE SOBRE HENRY: “YA SE TARDÓ EN REGRESAR”

André Jardine reveló que Henry Martín sigue haciendo exámenes para saber si ya puede regresar a las canchas porque el considera que “ya se tardó bastante” en volver.

“Henry está haciendo un examen para saber como anda, su pierna, sus músculos en donde tuvo sus problemas y vamos corrigiendo día a día. Todos queremos que este cuanto antes y él está muy ansioso, pero será un tema médico”