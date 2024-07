"No hay dinero que pague una foto como esa" , comenta a EFE Joan Monfort (Barcelona, 1968), el autor de una foto icónica en la que comparten escenario un joven Leo Messi y un bebé Lamine Yamal , una instantánea de 2007 y que ahora ha dado la vuelta al mundo.

"Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero. En estos días me han llamado 40, 50 medios, no lo sé", asegura Monfort desde su domicilio en el distrito 22@ barcelonés.