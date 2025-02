“Yo lo tomé con mucha calma, y por ahí se decían muchas cosas y la realidad es que yo, formal y concreto, solo tuve el interés de Anderlecht que fueron los que viajaron a México y platicaron conmigo, me invitaron a venir acá a ver un partido y ver las instalaciones y fue lo único concreto y la verdad estoy muy feliz con la decisión que tomé y el paso que di”, aseguró el ‘Chino’ Huerta.

Al cuestionarle del por qué no dudo en escoger a este equipo, el mexicano destacó que sabía que estaba compitiendo por la Liga y Copa, que estaba en torneos europeos y es el equipo más grande de Bélgica.

“Es algo que no te hace dudar porque en verdad sientes que quieren que tú estés acá y fue algo de química porque fueron a verme a un partido en México y quedaron fascinados conmigo, me convencieron y cuando vine para acá a ver un partido de ellos yo me visualicé jugando en el equipo y creo que eso sumó mucho y ayudó a que tomara una decisión mucho más fácil”.