Video Sí hay quien lo aguante: Chicharito revela tener pareja con polémico video

Javier 'Chicharito' Hernández no da marcha atrás a las críticas tras sus polémicos videos en redes sociales y volvió con todo con otro video en el que podría revelar que tiene pareja.

Mientras las Chivas se jugaban la permanencia en la Leagues Cup, lo cual no consiguieron pese a derrotar a Cincinnati, Chicharito se dedicó a publicar un video donde revela que sí hay mujer que lo aguante.

"Entonces, creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguante al Chicharito. Interesante", se le escucha decir en el breve video en el que concluye mostrando un ramo de flores.

Hernández no ha tenido minutos con el Rebaño por una lesión muscular y la afición ha comenzado a cuestionar si vale la pena mantener a uno de los futbolistas más caros de la plantilla rojiblanca que no solo ha quedado a deber en la cancha, sino ha dado una mala imagen al club por la polémica generada en la red.