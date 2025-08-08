    futbol

    Chicharito Hernández revela posible pareja con otro polémico video

    El futbolista no da marcha atrás pese a las críticas mientras Chivas se despidió de Leagues Cup.

    Javier 'Chicharito' Hernández no da marcha atrás a las críticas tras sus polémicos videos en redes sociales y volvió con todo con otro video en el que podría revelar que tiene pareja.

    Mientras las Chivas se jugaban la permanencia en la Leagues Cup, lo cual no consiguieron pese a derrotar a Cincinnati, Chicharito se dedicó a publicar un video donde revela que sí hay mujer que lo aguante.

    "Entonces, creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguante al Chicharito. Interesante", se le escucha decir en el breve video en el que concluye mostrando un ramo de flores.

    Hernández no ha tenido minutos con el Rebaño por una lesión muscular y la afición ha comenzado a cuestionar si vale la pena mantener a uno de los futbolistas más caros de la plantilla rojiblanca que no solo ha quedado a deber en la cancha, sino ha dado una mala imagen al club por la polémica generada en la red.

    El Rebaño regresa a la acción de la Liga MX el domingo 10 de agosto como visitante ante Santos Laguna como parte de la Jornada 4 y con la esperanza de revertir el momento anímico sumando su segunda victoria al hilo.

