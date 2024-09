Álvaro Fidalgo y Néstor Araujo dejan emotivas palabras tras título del América

"No me tocó cobrar el penal en la Leagues Cup, lo platiqué con André (Jardine), hoy me dio la responsabilidad, yo la quería, y la pude meter, siempre mi papá desde pequeño me dijo que los penales los fallan quien se atreva a tirarlos, y eso siempre me dijo, así encaro siempre", manifestó Fidalgo.