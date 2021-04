"Hertha BSC se separa de Zsolt Petry. Después de una entrevista que el club no conocía antes, nuestra dirección decidió despedir a nuestro entrenador de arqueros con efecto inmediato", escribió el club de la Bundesliga en un comunicado oficial en sus distintas plataformas .

Zsolt Petry criticó ahí a su compatriota Peter Gulacsi , del Leipzig, por estar a las órdenes de un equipo que, según él, respalda el matrimonio homosexual. "No entiendo cómo puede apoyar a homosexuales, transvestidos y gente con esas identidades sexuales", afirmó.

Asimismo expresó su malestar hacia una Europa que "moralmente ha caído muy bajo" y donde, según él, "se te acusa de inmediato de racista si no te parece bien que la inmigración haya traído a Europa tantos horribles criminales."

Petry, de 54 años, estaba trabajando con el Hertha Berlin desde 2015. En un comunicado, en medio del revuelo causado, lamentó esas declaraciones y dijo no ser ni homófobo ni racista.

"Quiero enfatizar que no soy ni homofóbico ni xenófobo. Lamento mucho mi declaración sobre la política de inmigración y me gustaría disculparme con todas las personas que buscan refugio con nosotros y a quienes he ofendido", señaló Zsolt Petry.