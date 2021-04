Erling Haaland igualó una de sus peores rachas en Alemania

Erling Haaland suma 49 goles en 52 partidos disputados con el Borussia Dortmund , es decir, anota casi un gol por partido, por lo que llama la atención que actualmente atraviese una racha de tres encuentros sin convertir, igualando su peor momento goleador desde que llegó con el equipo alemán el año pasado, no obstante, sus números siguen siendo impresionantes , no por nada tiene enamorados a varios clubes importantes en Europa

Ante el Stuttgart el atacante noruego firmó su tercer encuentro sin marcar, pues tampoco lo pudo hacer contra el Manchester City en la Champions League no ante el Eintracht Frankfurt. Pero esto no es algo nuevo para el joven atacante, pues la temporada pasada también hiló un triplete de duelos con la pólvora seca, por lo que si no quiere imponer una nueva marca negativa, tendrá que anotar en contra del City la próxima semana. En el primer trimestre del año pasado Haaland no pudo hacerle gol al Friburgo, Borussia Mönchengladbach y Paris Saint Germain.