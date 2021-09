Dani Alves quedó desvinculado del Sao Paulo ¿llegará a México?

El jugador quedó en libertad y ahora buscará un nuevo destino para seguir su carrera. Hace unos días trascendió que su equipo de trabajo estaba tratando de acomodarlo en la Liga MX, pues no es un secreto que el futbolista tiene afinidad con el futbol mexicano y en varias ocasiones ha reconocido que no le desagradaría la idea de jugar en el balompié azteca, pero por ahora no es más que un rumor.