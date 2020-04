¿Asignatura pendiente de Rafa Márquez?... el Tri

“Lo único es que no pude hacer algo más con la selección mexicana, quedarme siempre en la misma instancia, obviamente todos hubiéramos querido estar en el quinto partido, esa es la espinita que me quedó clavada porque después de ahí pude ganar en casi todas las competencias en las que jugué”, dio a conocer en La Última Palabra de Fox Sports.

“La verdad es que no, mucha gente me lo pregunta y es que fueron 22 años de trayectoria sin parar, siempre estando a un nivel importante, así es que quedé muy satisfecho de todo eso que ahora no extraño el futbol. Obviamente sí me gusta verlo, disfrutarlo, pero de yo practicarlo nuevamente la verdad es que no”, compartió.