River Plate Horario y dónde ver el River Plate vs. Boca Juniors del Campeonato de Argentina 2026 Consulta el canal y horarios para el Clásico de Argentina en la recta final de la competición de cara a los Octavos de Final.

Video Así puedes ver el River Plate vs. Boca Juniors del Campeonato Argentino 2026

El Clásico de Argentina River Plate vs. Boca Juniors se juega en la penúltima fecha del Campeonato de Primera División Argentino 2026 con ambos clubes en la parte anta de sus respectivas zonas de cara a la Fase Final de la competición que comienza con los Octavos de Final.

River Plate está en la Zona B con 26 puntos y con la posibilidad de hacerse del liderato junto a Independiente Rivadavia, que le saca apenas tres unidades y que jugará hasta el lunes frente a Banfield.

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Boca Juniors, por su parte, tiene 21 puntos en la Zona A, a cuatro del líder Vélez Sarsfield, que juega el lunes contra San Lorenzo pero con la posibilidad de seguirle la estela dentro de este contingente.

CUÁNDO ES EL RIVER PLATE VS. BOCA JUNIORS DEL CAMPEONATO DE ARGENTINA

Es la penúltima fecha del Campeonato de Primera División de Argentina y toda vez que concluya, los primeros ocho de cada zona clasificarán a los Octavos de Final, que se jugará a partido único al igual que en Cuartos de Final y con el club mejor clasificado como local. La Final será en cancha neutral.

Boca Juniors registra dos triunfos en sus últimos cinco juegos en casa de River Plate dentro del Campeonato de Primera División del futbol de Argentina, ganó 0-1 en marzo de 2022 y 2-3 en abril de 2024.