Sin importar que el capitán e ídolo del equipo Xeneize tuvierá contrato hasta el día 31 de diciembre de 2021, existe una clausula dentro del mismo que le permitirá salir el 30 de junio; misma que decidió ejecutar por las siguientes razones:

“La gente me pedía que esperara hasta diciembre, que aguantara a que los hinchas pudieran volver a la cancha. Pero no puedo esperar. Mi satisfacción es quedarme con la última vez que nos vimos con Maradona en la cancha, mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”, dijo entre lágrimas.

A pesar del fuerte golpe que generó su declaración, Carlos Tévez se mostró bastante seguro de la decisión, y a pesar de no aguanto y se quebró del sentimiento; no obstante mantuvo la firmeza de su ideal, ya que entiende que no estará en condiciones de defender la camiseta que ama.

“Estoy contento con mi decisión porque no tengo nada más para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz. Boca me necesitaba al 120% y no estoy preparado para eso. Todos en mi familia son de Boca y no puedo mentirles a ellos”.

El futuro del jugador argentino parece haber llegado a la recta final de su carrera, pues incluso al inicio de la conferencia declaro lo siguiente: “Pensé que nunca iba a llegar este momento. Se me hace difícil decirlo, pero acá estoy para avisarles que no sigo en el club”.

Para sorpresa de todos agregó que ni siquiera tiene claro si seguirá jugando y para esto declaró: “No estoy en condiciones para dar más. No pude ni hacer el duelo por la muerte de mi padre. Agradezco a la dirigencia y al cuerpo técnico, también a mis compañeros y toda la gente del club que trabaja. A todos”.

El argentino que vistió 7 playeras distintas en su carrera desde que debuto en 20021 con el club de sus amores ¨Boca Juniors¨ lo tiene muy claro y reafirmo en su conferencia: “Necesito ser papá, ser hijo para mi mamá. La verdad es que no sé qué va a pasar con mi carrera, Boca es mi vida, no puedo fallarle", expresó.

Lo que si tiene claro a corto plazo es viajar este fin de semana con su familia para tomarse unas vacaciones en Miami y a pesar de que existe la posibilidad de que algún equipo quiera ficharlo, Carlos aseguró que no tiene nada arreglado con algún otro club.