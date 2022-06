Carlos Tévez confirma su retiro como jugador profesional: "Ya di todo lo que tenía"

"Me preguntaban todo el tiempo por qué había dejado de jugar. Hasta que les dije que dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Yo tenía ocho años y el que me venía a ver era él, entonces decía '¿Para qué más?' Me levanté y dije 'No juego más para nadie'. Creo que fue única vez que pensé realmente en mí. Había perdido a mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar", explicó.