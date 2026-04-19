Boca Juniors Boca Juniors derrota a River Plate y se queda con el clásico argentino El equipo Xeneize puso fin al invicto del técnico Coudet en un partido disputado que finalizó con una jugada dramática en la que los Millonarios pedían penalti.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Boca Juniors se lleva el Clásico en casa de River Plate

Boca Juniors derrotó 0-1 a River Plate en el clásico del futbol argentino. Leandro Paredes fue el autor del único tanto, antes de salir lesionado en la segunda mitad.

Como se esperaba de un clásico, el encuentro fue peleado desde el inicio, pero un par de posibilidades claras se le presentaron a River que no supo aprovechar. No fue el primer problema que enfrentó el Millonario, pues desde los 18 minutos se vieron obligados a hacer un cambio por lesión de Driussi.

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Boca poco a poco fue generando mejores opciones y antes del descanso, tras la revisión en el VAR de una jugada dentro del área, Leandro Paredes convirtió el primer gol del clásico desde el punto de penalti que hizo estallar a sus aficionados.

En la segunda mitad, River insistió en busca del empate, pero el empate no llegó. Tampoco algún tanto que aumentará la ventaja y el espectáculo. Ya en los últimos instantes del juego apareció la polémica por un posible empujón de Blanco sobre Martínez Quarta dentro del área que el árbitro descartó como penalti.

BOCA JUNIORS TERMINA INVICTO DE COUDET

Con la victoria de este domingo, Boca Juniors terminó con el invicto del técnico de River Plate, Eduardo Coudet, quien en siete juegos tenía un empate y seis victorias.