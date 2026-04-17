Futbol AC/DC deja huella en el Monumental que preocupa para el River vs. Boca La cancha que albergará el Superclásico no luce de la mejor forma para el partido de la jornada.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video AC/DC pone en aprietos el Clásico River-Boca

El próximo domingo River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una nueva edición del Clásico del futbol argentino, pero hay un problema que podría afectar a ambos equipos, que es la cancha.

Y es que el terreno de juego del estadio Monumental se encuentra en mal estado debido a los recientes conciertos de AC/DC que albergó el histórico inmueble hace unas semanas, que se sumaron a los trabajos de mantenimiento del estadio.

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Fue en la pasada fecha FIFA cuando la cancha comenzó a recibir mantenimiento, sin embargo, en esos mismos días la mítica banda realizó tres conciertos ante miles de personas que provocó que el campo sufriera graves daños.

Esos daños se notaron en el partido que jugó River Plate contra Carabobo por la Copa Sudamericana donde los futbolistas sufrieron con el bote del balón por los desperfectos que presentó el terreno de juego que luce con un color amarillento.

En la previa del encuentro, River y Boca hablaron sobre el mal estado de la cancha donde coincidieron que será un factor para el desarrollo del partido, pero que no será un pretexto.