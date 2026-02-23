    Selección Mexicana femenil

    Anuncian lista de convocadas de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 para gira por Estados Unidos

    El 3 y 7 de marzo se medirá contra la selección de las Barras y las Estrellas.

    Por:
    Raúl Martínez
    La dirección de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer la lista de futbolistas sub-23 convocadas para la gira del Tri por los Estados Unidos donde encarará dos partidos.

    La estratega, Vanesa Martínez, llamó a 26 jugadores para iniciar la convocatroias en el Centro de Alto Rendimiento y s erá el 27 de febrero cuando se reduzca la lista a 22 elementos antes de viajar a Florida.

    La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se medirá los dí as 3 y 6 de marzo a su similar de los Estados Unidos.

    CONVOCATORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-23

    - Kayla Álvarez
    - Celeste Espino
    - Victoria López
    - Paola Manrique
    - Karol Bernal
    - Natalia Colín
    - Carol Cázares
    - Isabela Esquivias
    - Liliana Fernández
    - Alexandra Godínez
    - Jana Gutiérrez
    - Sydney Becerra
    - Natalia Coury
    - Alejandra Lomelí
    - Lourdes Martínez
    - Xcaret Pineda
    - Nicole Pérez
    - Ella Sánchez
    - Denise Castro
    - Maribel Flores
    - Andrea Frías
    - Paola García
    - Natalia Mauleon
    - Mailin Orozco
    - Mayalu Rausch
    - Valerie Vargas

