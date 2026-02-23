Selección Mexicana femenil Anuncian lista de convocadas de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 para gira por Estados Unidos El 3 y 7 de marzo se medirá contra la selección de las Barras y las Estrellas.

La dirección de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer la lista de futbolistas sub-23 convocadas para la gira del Tri por los Estados Unidos donde encarará dos partidos.

La estratega, Vanesa Martínez, llamó a 26 jugadores para iniciar la convocatroias en el Centro de Alto Rendimiento y s erá el 27 de febrero cuando se reduzca la lista a 22 elementos antes de viajar a Florida.

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se medirá los dí as 3 y 6 de marzo a su similar de los Estados Unidos.

CONVOCATORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-23