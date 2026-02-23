Anuncian lista de convocadas de la Selección Mexicana Femenil Sub-23 para gira por Estados Unidos
El 3 y 7 de marzo se medirá contra la selección de las Barras y las Estrellas.
La dirección de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer la lista de futbolistas sub-23 convocadas para la gira del Tri por los Estados Unidos donde encarará dos partidos.
La estratega, Vanesa Martínez, llamó a 26 jugadores para iniciar la convocatroias en el Centro de Alto Rendimiento y s erá el 27 de febrero cuando se reduzca la lista a 22 elementos antes de viajar a Florida.
La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se medirá los dí as 3 y 6 de marzo a su similar de los Estados Unidos.
CONVOCATORIA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-23
- Kayla Álvarez
- Celeste Espino
- Victoria López
- Paola Manrique
- Karol Bernal
- Natalia Colín
- Carol Cázares
- Isabela Esquivias
- Liliana Fernández
- Alexandra Godínez
- Jana Gutiérrez
- Sydney Becerra
- Natalia Coury
- Alejandra Lomelí
- Lourdes Martínez
- Xcaret Pineda
- Nicole Pérez
- Ella Sánchez
- Denise Castro
- Maribel Flores
- Andrea Frías
- Paola García
- Natalia Mauleon
- Mailin Orozco
- Mayalu Rausch
- Valerie Vargas