Ander Herrera y las fiestas de Neymar: "Qué no pasó en su cumpleaños”

"Qué no pasó en el cumpleaños de Neymar... Neymar puso a los que íbamos con las mujeres arriba y a los solteros abajo. Él, cuando hace algo, lo hace para pasarlo bien y yo la verdad es que le felicité. Eso sí, mi mujer no me dejaba ni bajar al baño. Era a tu libre elección. Neymar estaba en todos lados y lo pasamos muy bien", explicó Herrera.