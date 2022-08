Ana Galindo afronta Mundial Sub-20 con responsabilidad y emoción

"Tenemos una psicóloga en esta selección sub-20 que trabaja hombro con hombro con nosotras para mantener el nivel del equipo en un estado óptimo para competir, que no se relajen de más, pero que estén con un grado de activación necesario para que mañana tengamos un gran partido y que la ansiedad o emoción por debutar no nos cause problemas dentro del terreno de juego".