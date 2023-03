Scaloni: Messi será convocado por Argentina "hasta que él diga lo contrario"

“Lo de Leo, es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar, para seguir viniendo. Hasta que él no diga lo contrario seguirá viniendo, cuando me diga ‘no me siento’ ya veré qué hago, intentaré convencerlo, pero es lo que hay. Mientras tanto es feliz estando dentro de una cancha y con la selección”, sentenció en conferencia de prensa sobre Messi que fue recibido por una multitud en Buenos Aires.