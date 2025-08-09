Raúl Jiménez regresa y marca golazo de tiro libre con Fulham

Raúl Jiménez volvió a brillar este sábado con un golazo en el partido amistoso en el que el Fulham venció por 1-0 al Eintracht Frankfurt en Inglaterra.

‘El Lobo de Tepejí’ se encargó de ejecutar un tiro libre al minuto 35, mostrando la confianza y liderazgo que mantiene en el equipo. El canterano del América tomó el balón, calculó con precisión y envió un disparo perfecto que dejó sin opciones a Kevin Trapp. El guardameta alemán se estiró al máximo, pero solo hizo más espectacular la obra firmada por el delantero mexicano.

El Fulham afronta una campaña exigente en la Premier League y Jiménez apunta a ser pieza clave en el once titular. En lo personal, el atacante buscará llegar en plenitud física y futbolística al verano de 2026, con la mira puesta en la Copa del Mundo.

El debut oficial para los ‘Cottagers’ será el próximo sábado 16 de agosto ante el Brighton, en el Amex Stadium. El conjunto londinense intentará iniciar la temporada 2025-26 con una victoria fuera de casa y con su delantero estrella inspirado.

La jornada también sonrió al futbol mexicano: Santiago Giménez anotó su primer gol tras volver al AC Milan, marcando frente al Leeds United, mientras Raúl hacía lo propio con el Fulham.