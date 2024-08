América Femenil no pudo cerrar su participación de la Summer Cup de la mejor forma despues de caer en su último partido de la fase de grupos por 2-1 ante el Bay FC .

Las Azulcremas buscaron responder de inmedito, pero Kiana Palacios volvió a perderse un claro gol al no rematar de forma correcta el balón tras un centro.

América no bajaba los brazos y buscaba el empate, pero no tenían claridad frente al arco del Bay FC, por su parte las estadounidenses jugaron al contrataque y tampoco no pudieron ampliar la ventaja.