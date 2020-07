Alberth Elis no lamenta baja de Carlos Vela para el MLS is Back

Alberth Elis , mediocampista del Houston Dynamo , habló que la ausencia de Carlos Vela en el Torneo Especial MLS is Back se debe aprovechar por su equipo en el juego contra LAFC.

Cabe señalar que el mexicano decidió no asistir al certamen de la MLS por motivos personales, ya que su esposa está embarazada de su segundo hijo.

“Habrá sido difícil para él (Vela), pero lo más importante es la familia y la salud. Para nosotros, si no está el mejor jugador del equipo es mejor, pero tienen jugadores de recambio, trataremos de aprovechar sus falencias y que no esté él”, dijo en entrevista con Diario Diez .

Alberth Elis habló también sobre el jugar sus últimos partidos con la camiseta del Houston Dynamo, pues termina contrato en este 2020 , y quiere irse campeón del Torneo MLS Is Back antes de emigrar a Europa .

“Ahora me gustaría ganar este campeonato, sería hermoso. Esa sería la forma en que me gustaría, que si me toca marcharme del equipo, salir siendo campeón”.