Las autoridades locales retuvieron por espacio de casi 7 horas a toda la delegación de Gabón, que tuvieron que dormir hasta en el suelo del aeropuerto debido a que no los dejaban salir a su hotel de concentración.

De acuerdo con reportes de la prensa, no permitieron su salida debido a que revisaron minuciosamente los pasaportes de los jugadores, así como por indicaciones del protocolo COVID-19.

Ante esta situación, Aubameyang, delantero del Arsenal, pidió hacerse responsables a la Confederación Africana de Futbol por estos actos, al señalar que ya se estaba en 2020 y no en otras épocas para que se viviera algo así.

"Buen trabajo CAF, es como si estuviéramos en la década de 1990. Esto no nos desmotivará, pero la gente debe saberlo y la CAF debe asumir la responsabilidad. (Es) 2020 y queremos que África crezca, pero no es así como lo haremos", agregó a través de su cuenta de Twitter.

El partido Gambia vs. Gabón es este mismo lunes en punto de las 11:00 horas del ET, los jugadores visitantes apenas pudieron tomar un descanso tras haber llegado a su hotel a las 7:00 horas ET.