Liga MX Femenil Anika Rodríguez se lesiona y Tigres sufre voltereta de Toluca Femenil En el último minuto del partido Valeria Martínez le detuvo un penalti a Jenni Hermoso y concretó la victoria de las Diablas que dieron la campanada de los cuartos de final.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Resumen | Toluca deja contra las cuerdas a Tigres en la Liga MX Femenil

Toluca dio la sorpresa y con voltereta derrotó a Tigres Femenil 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. E l partido puede considerarse una doble derrota para las Amazonas, pues también perdieron por lesión a Anika Rodríguez.

Fue en el minuto 53 cuando Anika Rodríguez fue a disputar una pelota, se barrió por la pelota y tras salir con la pelota en conducción, se resintió de la rodilla izquierda y se tendió en el césped con gestos de dolor.

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El carrito de las desgracias tuvo que ingresar al campo y la seleccionada mexicana salió entre lágrimas. Resta esperar el reporte médico para conocer el alcance de la lesión.

VALERIA MARTÍNEZ PARA PENALTI A JENNI HERMOSO Y ES LA HERÓINA DE TOLUCA FEMENIL

Tanto Toluca como Tigres tuvieron sus primeras opciones desde el inicio del juego, Jakobsson y Henry por un lado, así como María Sánchez del otro lo intentaron, pero las intervenciones tanto de Cecilia Santiago como de Valeria Martínez evitaron que el marcador se abriera.

Fue justo antes del descanso cuando por fin llegó el primer gol tras un centro desde la izquierda que le rebotó y techó a la portera Martínez y fue Diana Ordoñez quien aprovechó para llegar sola a segundo poste y empujar la pelota al fondo.

Pero en la segunda parte Toluca le dio la vuelta a la historia. Primero al 66' cuando Henry recuperó la pelota y pasó a Robert quien mandó el centro al área en donde Eugenie Le Sommer remató de cabeza y ante la marca de una rival para igualar el juego.