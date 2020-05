"Le escribí a Pizarro y a Pulido: 'Este es mi trabajo, no sé qué te parezca' y ¡sorpresa! Me contestaron: 'Hermano, se nota la calidad y se ve muy bien'. Les mandé las mascarillas y el trato siempre fue muy bueno. Solo les pedí su crítica -porque ellos están acostumbrados a usar ese tipo de marcas premium en su ropa- y hasta subieron sus fotos. También me puse en contacto con Norma Palafox y en dos días ya se los va a estar probando para ver qué le parece", dijo Juárez a TUDN.