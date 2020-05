"Muchas de las cosas que hice cuando mi mamá estuvo en vida, la mayoría, sino es que todo, lo hice para ella. Desde el día que ya no está y hasta que sea mi último día de vida, va a ser así. Quiero que sepa que todo lo que soy y hago es gracias a ella. Quiero ser recordada por ser la hija de Norma, no como la que ganó un campeonato ni la que baila, sino la que tuvo a esa mamá. Quiero ser un reflejo de ella, una persona buena, trabajadora, luchadora y que nunca se da por vencida, porque es lo que me enseñó y dejó ella".