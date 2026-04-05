Liga MX Femenil Mazatlán Femenil anuncia entrada gratis en su despedida en casa El conjunto de Sinaloa se enfrentará al Atlético San Luis Femenil en el que será su último partido en estadio El Encanto.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Mazatlán Femenil anuncia entrada gratis en su despedida en casa

A partir de la próxima temporada el Mazatlán Femenil dejará de existir. Este Clausura 2026 tuvo una campaña histórica, pero no le alcanzó para llegar a la Liguilla por lo que en esta penúltima fecha disputarán su último juego en el Estadio El Encanto y encontraron la mejor forma de agradecer a sus aficionados.

El equipo anunció que para el partido de esta noche de la jornada 16 de la Liga MX Femenil ante Atlético San Luis Femenil la entrada será gratuita. También el acceso al estacionamiento del estadio será sin costo, por lo que podría haber una gran fiesta en este último encuentro.

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Esta temporada, Mazatlán Femenil ha logrado sumar 18 puntos con cinco juegos ganados, tres empates y siete derrotas a falta de dos jornadas por finalizar el torneo, logrando así sus mejores números desde su irrupción en el futbol mexicano.

LUCY ORTIZ INVITA A LA DESPEDIDA DEL MAZATLÁN FEMENIL

Una de las figuras que surgió en este último torneo fue la ecuatoriana-estadounidense Lucy Ortiz, quien a través de un video en su cuenta de Instagram invitó a los fanáticos a sumarse a esta despedida en casa.

"Este domingo es la última vez. Es nuestro último partido en casa y nos despedimos del estadio El Encanto. Hemos tenido una temporada histórica y gran parte de eso ha sido gracias a ustedes.

"Su apoyo esta temporada ha significado mucho para mí y para el equipo. Acompáñenos una última vez en el estadio este domingo a las ocho de la noche, la entrada es gratuita. Nos vemos ahí", dijo la jugadora.