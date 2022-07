Jennifer Hermoso niega que la Liga MX Femenil sea exótica: "Se tiene que aprender de aquí"

“La liga exótica la verdad que aquí no está porque yo no he visto nada que no haya visto en otra vida, que digas ‘vengo a un sitio donde no hay personas’, la gente me decía que por qué venía a México, que me iba a un país donde no había nada, que el futbol y las aficiones no existían. Me encantaría que la gente pudiera vivirlo, ojalá que con mi presencia aquí se dé mucho más a conocer porque se tiene que aprender mucho de esta liga y de la liga mexicana, no tengo duda”, agregó la delantera de las Tuzas.