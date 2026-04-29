Liga MX Femenil Cruz Azul y Rayadas empatan en la ida de Cuartos de Final de Liga MX Femenil Las Celestes tienen vida en los curtos de final tras empatar 1-1 con las regiomontanas en la ida de los Cuartos de Final.

Video Resumen | Cruz Azul y Rayadas empatan en la ida de cuartos

Cruz Azul rescató el empate ante Rayadas en el estadio Centenario en la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las Celestes buscaban aprovechar la localía, pero se enfrentaban al cuadro regiomontano que terminó la campaña regular en el segundo sitio por lo que el partido no era fácil para las locales.

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Y fueron las Rayados las que se adelantaron en el encuentro gracias a un gol en los primeros minutos por parte de Valeria del Campo que solo empujó el esférico tras un tiro de esquina que nadie cortó.

Video ¡Gol de Rayadas! Valeria del Campo aparece y cierra la pinza para el 0-1

Las visitantes fueron mejores a lo largo del partido, pero no podían ampliar el marcador.

Por su parte, Cruz Azu fue de menos a más y en la segunda parte generaron llegadas de gol frente al arco rival, sin embargo, no eran certeras en la finalización de las jugadas.

Video Ana Lu no pudo aprovechar el error defensivo de Rayadas y se pierde el empate

En los últimos minutos del partido Lucía García tuvo en sus manos el segundo gol de Rayadas, pero de forma increíble se perdió la anotación que le costó el triunfo a las regiomontanas.

Video ¡No te lo puedo creer, Lucía García acaba de perderse la más clara del partido!

Y es que cerca del final la árbitra central pitó penal a favor de Cruz Azul que aprovechó Uche para poner el 1-1 final y dejar viva la serie ante Rayadas.

Video ¡Gol de Cruz Azul! Uche no falla y empate 1-1 ante Rayadas