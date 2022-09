Carolina Jaramillo no ve a Chivas Femenil como favorito para al Clásico Nacional

Además, indicó que la ausencia de Alicia Cervantes por lesión no será determinante: "Son partidos de liguilla, nos estamos preparando bien; el torneo pasado sí se vio, que cuando no estaba Licha se notaba, pero por eso nos reforzamos, todas lo hemos hecho bien, que no se noten (las ausencias), eso habla bien del equipo y del entrenador".