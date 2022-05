Amaury Vergara: "Sé que hay mucho aficionado que no me quiere"

"Luchamos contra mucho escepticismo, sé que hay mucho aficionado que no me quiere, hoy me lo dejó saber, y a mí francamente lo que me apasiona es el amor que le tengo a este equipo, no tengo nada que demostrar, como presidente, creemos en lo que hacemos, estoy convencido de que vamos a mejorar cada vez más en todas las categorías", dijo a los medios de comunicación.