"Pues primero que nada me gustaría dar gracias a la Liga Mexicana que se formó hace 7 años, yo creo que eso fue un plus que le ha dado al país. Sin la liga mexicana, nosotras en Selección nos hubiera costado tomar ese ritmo de juego, el cual antes nos convocaban un mes sí y luego dos meses no, entonces ese mes que trabajabas al final lo terminabas perdiendo porque muchas jugadoras no tenían un club establecido o muchas jugaban en Europa.