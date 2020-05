“Yo no habría firmado ese contrato” dice mánager de Checo Pérez

El actual manager de Sergio Pérez en la Fórmula Uno Julian Jakobi , aseguró que nunca habría firmado el contrato de Checo en McLaren ese año, pues no era el mejor momento en su carrera a pesar de haber hecho un buen trabajo.

En el año 2013 el piloto mexicano en la Fórmula Uno había pasado dos temporadas en Sauber, el equipo que era muy conocido por desarrollar a pilotos jóvenes y ya había logrado unos podios que venían bien para su carrera deportiva y a pesar de las expectativas que se fincaron en su llegada al equipo que dirigía Ron Dennis, ese año fue no de los peores para el equipo.

“Checo lo había hecho muy bien en Sauber en los primeros años, probablemente el lugar adecuado para él” dijo a ‘Beyond the grid’ el podcast de la Fórmula Uno, “y luego de alguna manera, Adrián Fernández se convenció de que la mejor ruta era llevarlo a McLaren”.

No era un momento fácil, pues estaba sustituyendo ni más ni menos que a Lewis Hamilton y una cosa era que tuviera habilidades y otra que llegaría a una escudería donde ya había un piloto establecido. “Probablemente no era el mejor momento para ir a McLaren, yo nunca habría firmado ese contrato, porque si lo piensas, en ese momento estaban Jenson Button y Checo Pérez en McLaren”.

“Era demasiado joven e inexperto y ese año en particular, cuando el equipo no estaba en el nivel que había estado, fue difícil para él.”

“Si se hubiera quedado un segundo año lo habrías visto muy diferente en McLaren, pero eso no pasó, porque el contrato que firmaron daba las opciones a Ron Dennis, (entonces jefe de la escudería)”.

Ante la pregunta de si el mexicano ha sido subestimado en la Fórmula Uno, no se guardó la respuesta, “Mucho” dijo, “¿Cuántos pilotos han conseguido podios que no sean de los tres equipos top en los últimos años?. No son muchos y ‘checo’ ha tenido unos cuantos, tanto en Sauber como en Force India”.