Max Verstappen domina los primeros libres del GP de Bélgica y silencia a sus críticos

Esta primera tanda de libres rompió con la tónica de no salir en los primeros minutos de la primera sesión del viernes y todos, a excepción del francés Esteban Ocon (Alpine) -que este jueves anunció su fichaje por Haas-, salieron a rodar en el largo trazado belga.

El primer susto fue para el australiano Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), que apenas transcurridos cuatro minutos de sesión y tras realizar el giro de 180 grados de la curva uno tocó el piano exterior y terminó por hacer un giro de 360 grados en vez de sólo 180, aunque salvó el muro y pudo continuar, no sin complicaciones para retomar el rumbo.

No fue el único en hacer excursiones por la pista de Spa. El tailándes Alexander Albon (Williams), que mostró un sorprendente ritmo que le hizo situarse tercero al final de la sesión a siete décimas de Verstappen, rozó la graba y supo contravolantear para no perder el monoplaza, lo mismo que le ocurrió al mismo Verstappen o a Piastri en un tramo de enlazadas.

Entre susto y susto, Verstappen firmó un su mejor tiempo con unas gomas blandas que exhibieron que 'Mad Max', a pesar de las dudas de algunos, no ha perdido el ritmo a una vuelta, mientras Alonso no entendía el ritmo de su monoplaza: "¿El motor está bien? No entiendo cómo podemos ser tan lentos en el primer sector", llegó a preguntar a falta de quince minutos para acabar los primeros libres.