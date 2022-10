Sergio Pérez explota por grúa en pista del GP de Japón; recuerda tragedia de Jules Bianchi

"El campeonato que ha hecho Max es increíble. No es que Red Bull haya sido superior, sino que Max ha hecho una diferencia importante. De mi lado, lo intenté todo. Al inicio del año estaba cerca, pero luego el coche se me fue de las manos y Max empezó a ser más fuerte y se me fue. Vamos a empujar para todo lo que viene e intentaremos ganar las próximas cuatro carreras. Sin duda un gran resultado para Honda y para los aficionados japoneses. Son increíbles. Es un gran día para el equipo ahora que Max es campeón. Es un día increíble para todos. Hay que mantener este momento hasta el final de la temporada", indicó Checo Pérez.