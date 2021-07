"Fue un desastre mi carrera. Creo que en la primera vuelta con Lando (Norris) fue más allá del límite, ya estaba adelante de él, habría frenado más tarde que él, ya tenía la posesión y bueno me arruinó la carrera en ese momento, después con Charles (Leclerc) una pena lo que pasó, intenté estar más con neumáticos muy usados, intentó hacerme lo mismo en la frenada en la (curva) cuatro y frené lo más tarde posible, y lo mismo en la seis, una pena, no he visto los incidentes, no es la manera en la que me gusta correr", dijo Checo tras la carrera.