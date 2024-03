"Cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me dijo que esperara. Pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré. Pero en retrospectiva, creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera.

"Puedes ser consciente de lo que pasa a tu alrededor, sin duda. Y cuando miré por el retrovisor, no había nadie. Vi que no tenía la liberación adecuada, pero no vi a nadie. Así que a veces el equipo puede ser un poco más lento que tú en el coche. Pero esta vez fue al revés. Así que sí, me equivoqué, pero por suerte no cambió la carrera", sentenció.