“Lo crié, fui duro con él. Ese era mi plan, mucha gente no se imagina lo que cuesta llegar al máximo nivel absoluto de un deporte.

"Normalmente no soy un tipo al que le guste mucho abrirse sobre este tipo de cosas, pero creo que te da una idea un poco más clara de cómo vivieron todos esa época", añadió Jos Verstappen.

Los polémicos métodos del padre de Max Verstappen

Sin embargo, el proceso no iba a ser nada sencillo. En una ocasión, cuando Max tenía solo ocho años, al salir de la escuela, su padre lo llevó a conducir en pleno invierno, con tanto frío que su hijo le pidió parar. “No podía mover los dedos, y no me importaba. Quería probar cosas, porque estaba construyendo motores y cambiando de chasis, y quería obtener un resultado porque quería seguir adelante”, recordó Jos junto a su hijo en un artículo de Mundo Deportivo.