“Este casco es especial porque a mí me gusta mucho la cultura mexicana y la lucha libre. Creo que representa mucho la cultura mexicana que me encanta. Soy un luchador, quise ponerle una máscara al casco, es lo que vamos a tener el fin de semana, atrás tenemos las cintas”, indicó el piloto mexicano.

‘CHECO’ PÉREZ THABLÓ DE SU CONTINUIDAD CON RED BULL RACING DE CARA AL GRAN PREMIO DE MÉXICO

Pese a no estar en su mejor momento, Sergio Pérez confirmó una vez más su renovación de contrato con Red Bull Racing por dos años más, además de que entiende los rumores y versiones sobre su posible ruptura con su escudería, aunque no comparte.

“Hay muchas agendas de gente en la F1 y al final entiendes un poco de cómo se mueve el periodismo en el deporte, al final, hablo muy poco y no me meto en problemas, estoy enfocado en mi trabajo.

“Cuando crean incertidumbre dije, bueno, tengo que decir algo, no me voy, no me voy a ningún lado, tengo un contrato, un contrato que sé perfectamente que es lo que hay ahí, no hay ninguna duda que estará aquí el próximo año también.