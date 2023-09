Checo Pérez acepta las disculpas de Helmut Marko, “No me he sentido ofendido”

"Tuve una muy buena conversación con él y me pidió perdón por sus comentarios. Eso es lo más importante de todo, seguimos adelante. No me he sentido ofendido en absoluto. Conociendo a Helmut Marko, sé que lo dice de esa forma, es una persona que me ayuda mucho", dijo Checo Pérez en declaraciones que difunde la web soymotor.com.