‘Checo’ Pérez se reporta listo para volver a correr

“Va a ser un poco raro, incluso tal vez difícil de entender en un inicio por todos los cambios, pero tendremos que adaptarnos a todo. Será diferente a como está el mundo, será duro, pero por otro lado es importante estar de regreso. Para los aficionados saber que la F1 está en su país y no poder asistir a la pista también va a ser difícil y para nosotros correr sin ellos será algo triste. Pero es lo que tenemos por ahora y sin duda es mucho mejor que seguir sin correr”, agregó.

“Tenía más de 15 años sin estar en casa o con mi familia tanto tiempo. Fue como experimentar la vida si ya no corriera. Todo esto me mostró que vivimos en una burbuja llamada Fórmula Uno. En la que todo el tiempo estás pensando solo en eso y en que todo gira en torno a ella. Salir de la burbuja me mostró la importancia de las cosas, de la familia, de valorar algo tan simple como ir al parque con tus hijos”, reconoció el tapatío.